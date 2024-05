Prestes a ter desfalques por convocações, Palmeiras fica com DM livre, e Abel ganha nova opções

O Palmeiras não tem mais jogadores lesionados no elenco. Na última quinta-feira, o grupo esteve completo no treino em preparação para o jogo da Copa do Brasil. Com isso, o técnico Abel Ferreira ganhará novas opções para montar a equipe nas próximas partidas.

Em seu último compromisso - a vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores - o Verdão contou com os desfalques dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperavam de cirurgias no joelho direito, e do volante Aníbal Moreno, com trauma no olho direito.

Os três treinaram normalmente nesta quinta-feira. Aníbal Moreno deve, inclusive, reforçar a equipe nesta quinta-feira, no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo-SP. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Bruno Rodrigues, que é baixa desde o fim de janeiro, pode pintar como novidade entre os relacionados. Já Dudu, ainda deve ter um tempo a mais antes de voltar a ficar à disposição no banco de reservas. O camisa 7 desfalca o clube desde o fim de agosto de 2023.

No próximo mês, o Verdão sofrerá com alguns desfalques devido à Copa América. Convocados para as respectivas seleções, o zagueiro Gustavo Gómez (seleção paraguaia), o lateral esquerdo Piquerez (seleção uruguaia), o meio-campista Richard Ríos (seleção colombiana) e o atacante Endrick (Seleção Brasileira) serão baixas durante a disputa da competição, que acontece entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

O quarteto desfalca a equipe antes disso, já que se concentram com as delegações no início de junho, quando as equipes nacionais disputarão amistoso antes da estreia na Copa América. Deles, Endrick já segue da Seleção ao Real Madrid. O jovem completa 18 anos e se apresenta ao time espanhol, que o contratou em dezembro de 2022.

A equipe poderia perde também o zagueiro Vitor Reis, o meio-campista Luis Guilherme e o atacante Estêvão para a Seleção Brasileira sub-20. O Verdão, porém, decidiu não liberar o trio que foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para um período de treinos da equipe entre os dias 3 e 11 de junho.