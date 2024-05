Novo reforço do Cruzeiro, Cássio é o goleiro com mais defesas no mundo desde 2022

O goleiro Cássio foi anunciado pelo Cruzeiro no início da tarde desta terça-feira. O jogador de 36 anos ficou mais de uma década no Corinthians antes de se transferir para a Raposa. O novo reforço do clube celeste tem um dado muito importante. Desde o início de 2022, Cássio é o goleiro com mais defesas no mundo. Os dados são do "Sofascore".

Neste período, Cássio fez 147 partidas e sofreu 148 gols. Apesar da grande quantidade de tentos sofridos, o "Gigante" fez 486 defesas, o que resulta em uma média de três defesas por jogo. Além disso, foram 51 partidas sem sofrer gols, uma porcentagem de 35%.

Desde 2022, Cássio defendeu 12 pênaltis pelo Corinthians. O goleiro participou de várias disputas de penalidades máximas neste tempo como, por exemplo, contra o Boca e Flamengo em 2022 e Atlético-MG e América-MG em 2023.

Cássio defendeu o Corinthians por 12 anos. Foram 712 jogos no Timão e nove títulos. As boas atuações do goleiro no Alvinegro paulista lhe renderam uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2018 e para a Copa América de 2019, vencida pelo Brasil.

No Cruzeiro, Cássio terá novos desafios. O goleiro só poderá atuar pela Raposa depois da metade do ano, por conta de abertura da janela de transferências. No clube mineiro, o "Gigante" poderá disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.