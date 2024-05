Fagner fará homenagem e usará camisa 12 do Corinthians no 1º jogo sem Cássio

O lateral direito Fagner irá homenagear o ex-companheiro Cássio na primeira partida do Corinthians após a saída do ídolo. Nesta quarta-feira, no duelo contra o América-RN, pela terceira fase da Copa do Brasil, o ala usará a camisa 12, eternizada pelo goleiro.

Fagner veste a camisa de número 23 do Timão. Mas, nesta noite, decidiu mudar de número em homenagem a Cássio. A bola rola a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Na ida, a equipe de António Oliveira venceu o América-RN por 2 a 1. Sendo assim, o time pode até empatar o jogo de volta para garantir classificação às oitavas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo será definido através dos pênaltis.

Na partida de hoje, nosso lateral-direito Fagner homenageará o Gigante Cássio, utilizando o número 1??2?? no manto alvinegro! ?? ? Hugo Rodrigues#SCCPxAME#VaiCorinthians pic.twitter.com/sk2589cmKa ? Corinthians (@Corinthians) May 22, 2024

Cássio deixou o Corinthians na última semana e já se apresentou ao Cruzeiro, seu novo clube. Na última terça, ele foi recepcionado com muita festa pelos torcedores na Toca da Raposa.

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, ele pediu para antecipar a rescisão de seu contrato com o Timão e, em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava, disse acreditar no fim de seu ciclo no clube. Ele perdeu a posição de titular para Carlos Miguel, mas também ficou incomodado com questões internas.

No último sábado, o arqueiro se despediu dos ex-companheiros, comissão técnica, diretoria e funcionários da equipe alvinegra.

O camisa 12 encerra sua passagem pelo clube do Parque São Jorge com 712 jogos disputados e nove títulos: Mundial e Libertadores (2012), Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), a Recopa Sul-Americana (2013) e Campeonato Brasileiro (2015 e 2017).

Além disso, ele é o segundo jogador que mais vestiu as cores preta e branca do Corinthians nos gramados, só atrás de Wladimir (806). Foram 316 vitórias, 217 empates e 179 derrotas debaixo das traves alvinegras.