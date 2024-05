Messi e Piqué são suspeitos em esquema de corrupção, diz jornal

Lionel Messi e Gerard Piqué são suspeitos de estarem envolvidos em um esquema de corrupção, junto ao ex-presidente da federação espanhola, Luis Rubiales.

No ano da pandemia, os atletas, que ainda atuavam pelo Barcelona, teriam pedido a Rubiales uma compensação financeira devido a redução salarial sofrida por causa da pandemia. A informação é do jornal espanhol The Objective.

A ideia era desviar o valor de um fundo da Uefa, para isso o ex-presidente da federação espanhola negociou por cerca de três meses com Aleksander Ceferin, presidente da federação europeia.

Os quatro teriam realizado várias reuniões para elaborar um plano que permitisse o redirecionamento de fundos, a fim de beneficiar os jogadores afetados pela crise sanitária mundial, segundo o veículo espanhol.

Rubiales teria proposto que 4% dos direitos de transmissão de todos os jogos da Uefa fossem reestruturados para compensar 50% dos atletas afetados pela covid-19. Até então, esse valor era distribuído de forma específica entre as federações.

No dia 14 de abril, às 18h45, o quarteto realizou uma reunião que durou cerca de uma hora. Ceferin prometeu a Rubiales que lhes daria uma resposta na próxima semana.

O ex-presidente da federação espanhola ainda sugeriu que Messi e Piqué enviassem uma camisa do Barcelona autografada por eles, como forma de agradecimento e possível influência positiva à resposta do dirigente europeu.

Uma semana depois, outra reunião foi realizada, mas as negociações ficam paradas até 5 de maio, quando Ceferin propõe uma nova reunião para discutir o plano que o "seu pessoal na Suíça" estava preparando.

Segundo a reportagem, Messi sempre mostrou-se preocupado em manter a "confidencialidade" das negociações pois elas poderiam ser questionadas jurídica e éticamente.

Fontes jurídicas ouvidas pelo jornal, afirmaram que os atletas podem responder por tráfico de influência, pois estavam solicitando uma compensação que beneficiaria mais a eles do que aos outros jogadores.

Geri, cara, isso pode ser estúpido. O que estou te contando, mas me ocorreu, me ocorreu que você e o Leo (Messi) poderiam mandar para ele uma camisa autografada ou algo assim. alguma besteira para Ceferin. OK. E já te digo, vamos mandar alguém buscar na sua casa e levar direto para sua casa. Acho que não vai doer, você sabe. Acho que é um detalhe, uma bobagem. Se você perceber que não é a hora. Talvez eu esteja errado, mas pode ajudar . Rubiales

Mas você não esperaria o fim do confinamento? No total serão duas, três semanas. Digo isso porque agora é um incômodo. Eles têm que ir em uma casa, depois para outra casa e depois mandar. Esperamos algumas semanas e quando formos treinar assinamos e enviamos. não há problema. Piqué

Digo isso porque ele (Ceferin) me disse que semana que vem vai fazer uma proposta e deixou escapar que está muito cauteloso. Por outro lado, com você o temperamento dele esquentou e ele já começou a romper com Florentino, rompeu com o seu presidente. Mas ele queria mostrar que não queria mais que eu não amasse o Madrid, que ele prefere ao Barcelona. então me dei conta lá. Mas vamos lá, pense nisso. Não se preocupe com o confinamento. falamos com Seur. Eles vão e pegam. Você deixa na porta e eles pegam e vão embora. Você sabe. Isso não seria um problema. mas sei o que você vê. Pense nisso, posso estar errado, você sabe. Rubiales

Rubiales, Piqué y Messi negociaron con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, «desviar» fondos del organismo europeo: «Geri, tenemos que retomar lo vuestro del fondo o, al menos, sacar los 30 kilos nuestros, de LaLiga y de la AFE para ponerlos a vuestra disposición».



Lee? pic.twitter.com/HBvRRtAYz4 -- THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) May 22, 2024

Olá, de novo, presidente (Ceferin) e perdão pelo meu inglês, já sabe que não é o melhor, mas sei que você é muito inteligente e me entenderá. Falei de novo com Léo Messi e com Gerard Piqué, sabe que eles me conhecem muito bem, e eu a eles muito, muito bem, também. E Piqué é um grande amigo meu e eles estão confiando em nós. Estão confiantes que a RFEF (federação espanhola) e a Uefa são as únicas instituições que pensam nos jogadores, porque Fitpro e o sindicato estão em outro nível. E eles, a única coisa que me disseram, por favor, ninguém tem que saber que estamos conversando, porque se as pessoas souberem que estamos conversando sobre nosso dinheiro, todo mundo irá querer nos matar. E eu disse para eles não se preocuparem, que é conficencial. Apenas o presidente e eu, apenas Piqué e Messi. E se por acaso chegarmos a um acordo e termos a possibilidade de usar este dinheiro, creio que poderá ser maravilhoso, presidente. Faremos o anúncio no momento adequado, não agora, não antes de terminar essa crise. Claro, eles são muito cuidadosos com a situação de que todos saibam que eles querem receber o dinheiro que perderam. Eles tem medo disto, tem que ser muito confidencial e se decidirmos faze-o, temos que escolher o momento adequado. Sinto pelo meu áudio mas acredito que é necessário. Rubiales