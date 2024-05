Luisa Stefani vence na estreia das duplas em Estrasburgo

Luisa Stefani estreou com um resultado positivo na chave de duplas do WTA 500 de Estrasburgo. Nesta quarta-feira, a número 10 do ranking da WTA e Demi Schuurs, da Holanda, venceram as russas Vera Zvonareva e Diana Shnaider.

O duelo terminou em 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. "Ótima vitória, muito feliz com a maneira como jogamos", destacou Luisa sobre a atuação consistente na partida.

O evento francês no saibro, com premiação de US$ 922 mil (perto dos R$ 5 milhões), é o último preparatório para Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. Na busca pela vaga na semifinal, Stefani e Schuurs enfrentam agora a mexicana Giulia Olmos e a russa Alexandra Panova

"Estamos tentando construir e sempre melhorar alguns pontos em nosso jogo. Hoje apresentamos um bom nível, pois nas últimas semanas tivemos bom volume de treinos para usar aqui em Estrasburgo e ter a melhor preparação possível para Roland Garros. Vamos pra cima", afirmou Luisa.