Lewandowski indica permanência no Barcelona e diz não ter medo de Mbappé no Real Madrid

O goleador Lewandowski revelou que já está pensando na próxima temporada pelo Barcelona. Ele comentou os rumores de uma possível saída e o que a equipe precisa fazer para garantir o título do Campeonato Espanhol na próxima temporada.

"Existem muitos rumores sobre muitas coisas. Minha mente está apenas em começar e estar pronto com Barcelona na próxima temporada, em dar um passo à frente no nosso jogo. É o que posso dizer e o que está na minha cabeça", disse ao jornal espanhol Marca.

"Se você quer ganhar La Liga, tem que saber vencer os jogos em que não joga bem. O Real Madrid, este ano, não perdeu pontos mesmo jogando mal, e essa é a experiência que temos que aprender para a próxima temporada: vencer os jogos mesmo que a gente esteja no nosso melhor dia", acrescentou.

LEWANDOWSKI RATTLES THE CROSSBAR! ? pic.twitter.com/R6Hg9hj260 ? FC Barcelona (@FCBarcelona) March 30, 2024

O astro francês Kylian Mbappé já anunciou sua saída do Paris Saint-Germain, e a imprensa europeia já dá praticamente como certa a ida do atleta ao Real Madrid. O jogador se juntará a outras estrelas do futebol mundial, como Vinicius Júnior, Bellingham, Rodrygo, entre outros.

Lewandowski disse que não tem medo da ida de Mbappé ao Real Madrid, e que o Barcelona pode ser mais forte como uma equipe no coletivo.

"Ainda não é oficial, mas parece que todos os caminhos o levam ao Real Madrid. Medo? Não. Claro que é um jogador incrível e, se for para o Real Madrid, será uma equipa muito forte. Mas a nossa mentalidade tem de ser a de que, por muito bons jogadores que o Real Madrid tenha, se formos uma equipe e trabalharmos juntos, podemos vencê-los", falou.

"Temos que estar preparados desde o primeiro jogo e nos primeiros minutos porque o Real Madrid certamente vai precisar de tempo, não vai jogar bem no início e vai perder pontos, e temos que aproveitar isso", completou.

O Barcelona desapontou seus torcedores e encerrou a temporada 2023/2024 sem conquistar nenhum título. Lewandowski explicou o motivo para temporada ruim do clube catalão, alegando que a falta de constância foi fundamental para o ocorrido.

"Sabemos que poderíamos e deveríamos ter feito melhor. Mas tenho a sensação de que começaremos melhor a próxima temporada, é mais um novo capítulo. Poderíamos ter conquistado um título este ano, mas em algumas fases desta temporada tivemos altos e baixos. E se você quer ganhar títulos tem que estar sempre no mesmo nível, jogar o melhor futebol... Temos potencial, tenho certeza que na próxima temporada jogaremos melhor", explicou.

Antes de iniciar a próxima temporada pelo Barcelona, Lewandowski defenderá a seleção da Polônia na Eurocopa deste ano. A competição começará no dia 14 de junho.