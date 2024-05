Lewandowski elogia e prevê futuro de sucesso para o companheiro Lamine Yamal

O atacante Robert Lewandowski rasgou elogios para Lamine Yamal, de apenas 16 anos. Parceiro de ataque do garoto no Barcelona, o polonês disse acreditar em um futuro de sucesso para o companheiro e destacou sua evolução.

"Lamine jogou um futebol muito bom nesta temporada. É uma estrela que tem apenas 16 anos. Ele com certeza quer jogar 10, 12 ou mais. Tenho experiência e quero ajudá-lo com a mentalidade. E, para a mentalidade agora, é muito importante para ter os pés no chão, pensando no longo prazo. Lamine tem um grande futuro", disse Lewandowski, em entrevista ao Mundo Deportivo.

"Tenho uma ligação com ele (Yamal). Do início da temporada até agora, posso dizer que ele deu um passo à frente. Agora, vejo muitas coisas que não via no início e não só para ele, mas pensando também na equipe", afirmou Lewandowski.

Na atual temporada, o polonês disputou 48 partidas, marcou 25 gols e deu nove assistências. Já Lamine Yamal esteve em campo em 49 oportunidades, fez sete gols e contribuiu com dez assistências.

O último compromisso do Barcelona nesta temporada será neste domingo, fora de casa, contra o Sevilla, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Espanhol.