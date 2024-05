Jornal espanhol repercute o fim da equipe do Corinthians de 2012

O ano de 2012 foi mágico para o Corinthians. Campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, os jogadores daquele time ficaram para sempre marcados na história alvinegra. Com a saída de Cássio para o Cruzeiro, aquela equipe tem apenas mais um remanescente no atual elenco do Timão. O jornal espanhol "as" publicou uma matéria sobre o fim do Corinthians campeão mundial de 2012.

O último jogador daquela equipe é o volante Paulinho, que também pode estar com os dias contados no Corinthians. O jogador de 35 anos tem contrato até o fim de junho e o processo de renovação do contrato está parado. Caso Paulinho deixe o Timão, todos os integrantes do elenco de 2012 estariam ou aposentados ou em outras equipes.

Na matéria do jornal espanhol, são destaques outros nomes que tiveram passagens pelo futebol europeu e árabe como, por exemplo, Willian Arão (hoje no Panathinaikos da Grécia), Felipe (recém-aposentado no Nottingham Forest) e Romarinho (de saída do Al-Ittihad).

Em 16 de dezembro de 2012, o Corinthians derrotou o Chelsea por 1 a 0 com um gol de Paolo Guerrero (atualmente no César Vallejo do Peru), conquistando o Mundial de Clubes. Desde então, nenhuma outra equipe do futebol sul-americano voltou a vencer o torneio mundial.