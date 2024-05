Jogo entre Santos e Marília pelo Paulistão feminino terá entrada beneficente

O Santos recebe o Marília, no próximo sábado, pelo Campeonato Paulista feminino. O jogo contará com uma ação solidária na Vila Belmiro.

O ingresso para a partida será a doação de 1 kg de alimento não perecível. A entrada da torcida santista será pelos portões 1 e 2, a partir de 14h30 (de Brasília). Já os torcedores da equipe adversária entrarão pelo portão 19. Menores de 18 anos só poderão ingressar no estádio acompanhados dos pais ou responsável.

O embate, válido pala segunda rodada do Paulistão feminino, está marcado para 16 horas.

A Sereias da Vila estreiam no torneio nesta quarta-feira, às 15 horas, contra o Pinda, fora de casa.

O Santos está realizando diversas ações para ajudar o Rio Grande do Sul. que sofre com as enchentes. Toda a renda da goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi doada ao povo gaúcho.