Jogo do Flamengo hoje: horário e onde assistir ao vivo

Flamengo e Amazonas decidem a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil hoje (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia. O jogo terá transmissão ao vivo do sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

A primeira partida, no Maracanã, terminou 1 a 0 para o Flamengo, com gol do atacante Pedro. O Rubro-negro avança à próxima fase com um empate.

O técnico Tite quer manter o bom momento da equipe, que venceu as últimas duas partidas. Fora de campo, o clube viveu momentos turbulentos após o vazamento da imagem de Gabigol com a camisa do Corinthians.

Do outro lado, o Amazonas acumula dois resultados negativos após bater o Santos pela Série B. O time é o 15º colocado na competição, com um ponto acima da zona de rebaixamento.

Amazonas x Flamengo -- Copa do Brasil

Data e hora: 22 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Transmissão: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)