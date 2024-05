Hernan: Gabigol ficou surpreso com abraço da torcida do Flamengo em Manaus

Gabigol se surpreendeu positivamente com o abraço de torcedores do Flamengo na chegada do time em Manaus, informou o colunista André Hernan, no De Primeira. O Rubro-Negro joga hoje às 21h30 (de Brasília), contra o Amazonas, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Segundo Hernan, a acolhida em Manaus animou Gabigol para recuperar sua moral com a torcida do Flamengo, que ficou abalada pelo episódio da foto com a camisa do Corinthians.

O Gabigol recebeu com muita surpresa também. É claro que o Gabigol sabia que o termômetro em Manaus seria diferente do termômetro do Maracanã. A questão é que esse estar nos braços do povo causou algo muito positivo, foi uma surpresa não só para quem está com o Gabigol no dia a dia, mas também o próprio Gabigol. Isso surpreendeu e de uma maneira positiva, ele fez questão de ir lá, desceu do ônibus, fez questão de atender, tirou foto, deu autógrafo, foi abraçado literalmente pela galera e isso o deixou muito confiante.

Se Gabigol já estava com vontade de responder dentro de campo porque sentiu e acusou muito forte o baque da história da camisa do Corinthians, essa recepção calorosa dá ao Gabigol aquela coisa de estar com a faca no dente para entrar em campo e fazer gols. Pelo menos foi isso que eu ouvi depois de essas imagens circular nas redes e também da publicação do Flamengo. André Hernan

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília).

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília).

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília).

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília).

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira