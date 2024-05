Giuliano celebra "momento especial" no Santos e agradece Carille: "Estamos sendo felizes"

Um dos principais destaques do Santos nesta temporada, Giuliano celebrou a fase que está vivendo com a camisa alvinegra. O meia anotou um gol na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e assumiu a artilharia da equipe em 2024, com seis bolas na rede.

"Não tenha dúvida de que é um momento especial para mim. É sempre bom estar marcando gol, pois é um momento único no futebol. E estou feliz com o momento que estou vivendo, de poder ajudar a equipe e estarmos construindo bem o nosso caminho na Série B, com vitórias e estando lá em cima. E com a intenção de devolver o Santos FC para a Série A", disse o camisa 20.

O jogador de 33 anos aproveitou para agradecer o técnico Fábio Carille. Em entrevista coletiva, o comandante explicou o segredo para recuperar o futebol do experiente atleta, que foi dispensado do Corinthians no final do ano passado.

"É a posição onde eu produzo mais. Sou um jogador que entro bastante na área, tenho essa capacidade de finalização. É o meu melhor. Estou jogando numa posição onde me sinto confortável, onde eu mais tive resultado na minha carreira em termos de performance e números", comentou.

"O Carille tem me deixado muito à vontade. Nós tivemos uma conversa sim no começo do ano e ele disse que me via jogando nessa função. Mérito dele de me dar essa liberdade e mérito meu de conseguir entregar o melhor em prol do coletivo. Estamos sendo felizes neste momento. E espero que esse ano eu possa voltar a ter uma marca expressiva de gols e assistências, lógico que sempre dando o melhor para a equipe", finalizou.

Giuliano espera manter a boa fase na próxima sexta-feira, quando o Santos encara o América-MG, fora de casa, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Arena Independência a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe lidera a Série B, com 15 pontos, três a mais que o Coelho, que aparece em quarto.