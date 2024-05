Gi Campiolo vê Palmeiras preparado e destaca expectativa para estreia do Paulista feminino: "Desafiador"

O time feminino do Palmeiras estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira, contra a Ferroviária. A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). A zagueira Giovanna Campiolo se prepara para disputar mais um Estadual em sua carreira, o primeiro pelo Verdão.

"Sabemos que vai ser desafiador até pela sequência que já estamos no Brasileiro e agora com o Paulista também, mas nós seguimos focadas dia após dia na nossa estreia. Sabemos que é um confronto difícil, mas estamos preparadas e com entrega e dedicação vamos buscar nossos primeiros pontos, usando cada vez mais a força do nosso grupo também", disse.

Chave virada e últimos ajustes para a estreia no Paulista ? Com atividades táticas em Vinhedo, o #DiaDeTreino desta quarta-feira já está disponível na TV Palmeiras/FAM ? ? https://t.co/sYPpW2ITSE#AvantiPalestrinas pic.twitter.com/9astvYPnT2 ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) May 22, 2024

"Estou feliz de poder disputar mais um Paulistão e as expectativas são sempre as melhores, até porque é uma nova oportunidade de jogar um campeonato difícil e escrever uma nova história", projetou.

Contratada como reforço para o Palmeiras nesta temporada, Campiolo soma cinco jogos nesta temporada. A atleta foi titular no último compromisso do Verdão pelo Campeonato Brasileiro. Experiente no Paulista, Campiolo foi campeã do torneio quatro vezes pelo rival Corinthians em 2019, 2020, 2021 e 2023.

O Palmeiras conquistou o Paulista em 2022, ao vencer o Santos na decisão, no Allianz Parque. No ano seguinte, não conseguiu repetir o feito e acabou sendo eliminado na semifinal da competição após derrota no Derby.