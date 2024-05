Final da Liga dos Campeões de 2026 será disputada na Púskas Arena, na Hungria

O Comitê Executivo da Uefa anunciou as sedes das finais europeias de 2026 e 2027, nesta quarta-feira. No ano que vem, a final da Liga dos Campeões será disputada na Púskas Arena, em Budapeste, na Hungria.

O palco da decisão de 2027 será decidido pelo Comitê apenas em setembro. O estádio designado foi o San Siro, em Milão, na Itália, mas, por conta das reformas no local, a escolha ainda não foi oficializada.

A final da Liga dos Campeões do ano que vem será disputada na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, na Alemanha, conforme anunciado anteriormente.

Neste ano, a decisão entre Borussia Dortmund e Real Madrid acontece no Estádio de Wembley, na Inglaterra, no dia 1º de maio.

?? The 2026 Champions League final will be held in Budapest, at the Puskás Aréna! All the Executive Committee decisions: ??#UCLfinal ? UEFA (@UEFA) May 22, 2024

A entidade também definiu as sedes das próximas finais da Liga Europa - em 2026 no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia e em 2027 no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha - e da Liga Conferência - em 2026 no Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha e em 2027 no Besiktas Park, em Istambul, na Turquia.

A decisão da Liga dos Campeões feminina de 2026 será no Ulevall Stadium, em Oslo, na Noruega. A final do ano seguinte ainda não tem local definido, depois da candidatura do Stuttgart ser removida pela Uefa, por conta das outras finais que já vão acontecer na Alemanha.