Corinthians repete time de goleada para jogo da Copa do Brasil; veja

O Corinthians está definido com a mesma escalação da goleada por 4 a 0 sobre o Argentinos Juniors para enfrentar o América-RN, na Neo Química Arena, pela volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

O Alvinegro vai a campo novamente com: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley. Paulinho, que foi desfalque no último jogo, retorna ao banco de reservas.

Já o América foi escalado com: Renan Bragança; Marcos Ytalo, Salazar, Alan e Marquinhos; Norberto, Wenderson, Ferreira e Souza; Gustavo Henrique. O técnico é Marquinhos Santos, que promoveu mudanças no time do jogo da ida e vai com linha de cinco.

O Timão tem a vantagem de avançar com um empate. O primeiro duelo, em Natal, terminou com vitória da equipe paulista por 2 a 1.

Fagner fará uma homenagem a Cássio no primeiro jogo sem o ídolo, que rescindiu o contrato para ir ao Cruzeiro. O lateral direito usará a camisa 12 que o goleiro eternizou.

A classificação às oitavas vale uma premiação de R$ 3,465 aos cofres do clube. O adversário da próxima fase será decidido por sorteio. Os jogos da próxima fase estão marcados para as semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto.

A partida tem início à 20h (de Brasília) e será transmitida pelo streaming Prime Video. O Placar UOL acompanha em tempo real.

Veja o time