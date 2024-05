Elenco do Bahia está pronto para duelo decisivo na Copa do Brasil contra o Criciúma

O elenco do Bahia está pronto para o duelo decisivo contra o Criciúma, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, marcado para esta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. A preparação do Tricolor de Aço foi encerrada na manhã desta quarta-feira.

As atividades do dia começaram com um rápido aquecimento no gramado. Em seguida, o treinador Rogério Ceni comandou um treino tático.

Depois, os atletas aprimoraram bolas paradas e cobranças de pênaltis. Ainda houve tempo para um trabalho técnico em campo reduzido para alguns jogadores.

?? Último dia de atividades pro duelo no interior catarinense. Vamo que vamo! #BBMP pic.twitter.com/xdZSld9O4A ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 22, 2024

A delegação do Bahia viaja para a cidade de Criciúma ainda nesta tarde. Por ter vencido o duelo de ida, na Arena Fonte Nova, por 1 a 0, o time baiano precisa de um simples empate para garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

A equipe de Rogério Ceni teve bastante tempo para se preparar para esta partida. Por conta da paralisação do Campeonato Brasileiro, a última vez que o Bahia teve um compromisso oficial foi no dia 12 deste mês, contra o RB Bragantino.