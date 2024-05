Cruzeiro segue preparação para enfrentar a Universidad Católica pela Sul-Americana

O Cruzeiro deu continuidade, nesta quarta-feira, na Toca da Raposa 2, à preparação para o duelo válido pela última rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana. O Cabuloso joga no próximo dia 30 (quinta-feira) contra a Universidad Católica-CHI, às 21h (de Brasília), no Mineirão.

Sob o comando do técnico Fernando Seabra, a equipe realizou atividades com bola. Além dos atletas de linha, os goleiros também trabalharam, desta vez com o preparador Ricardinho, que retornou ao clube depois de quatro anos. O profissional estava no Alverca, de Portugal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

Apesar de já ter sido anunciado oficialmente, o goleiro Cássio ainda não participou do treino com o restante do elenco.

Na Sul-Americana, o Cruzeiro, já classificado, se encontra na vice-liderança do Grupo B, com nove pontos conquistados (duas vitórias e três empates). Deste modo, o confronto contra a Universidad Católica, líder do grupo com 11, será de suma importância, já que em caso de triunfo, o Cabuloso terminará na primeira posição.