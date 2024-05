Corinthians pagou a intermediário apesar de nota com valor errado

O primeiro pagamento feito pelo Corinthians à empresa que intermediou o patrocínio da Vai de Bet aconteceu apesar de erro no valor da nota fiscal. O UOL pediu esclarecimentos ao clube, e a notícia será atualizada quando vier a resposta.

O que aconteceu

A intermediária emitiu uma nota fiscal de R$ 1,4 milhão, o dobro do valor correto. O documento foi emitido pela Rede Social Media Design, empresa que fez o meio-campo no acordo de patrocínio entre Corinthians e Vai de Bet.

O Corinthians pagou o valor correto, de R$ 700 mil, apesar do erro. O valor corresponde à primeira parcela da comissão: 7% dos R$ 10 milhões mensais pagos pela empresa de apostas.

O primeiro pagamento da Vai de Bet para o Corinthians foi de R$ 20 milhões, mas metade do valor correspondia a luvas - o bônus pago pela assinatura. O contrato contém uma cláusula dizendo que a comissão pela intermediação não vale para as luvas.

A nota é datada do dia 10 de janeiro e foi paga à Rede Social Media Design em 18 de março. O UOL teve acesso às notas e aos comprovantes bancários da transação. A segunda nota emitida pela empresa, datada de 1º de março, estava com o valor correto e foi paga no dia 21 de março.

O UOL perguntou ao Corinthians sobre o valor da nota e as datas do pagamento no final da tarde de terça-feira. Assim que o clube responder, a matéria será atualizada.

Repasses para empresa de laranja

As duas notas fiscais são o centro da denúncia publicada por Juca Kfouri em sua coluna no UOL na segunda-feira. Após receber R$ 1,4 milhão, a Rede Social enviou R$ 1,06 milhão, em duas transferências, para a Neoway Soluções.

A Neoway tem como sócia Edna Oliveira dos Santos, moradora de uma casa sem eletricidade no Jardim Caraminguava, em Peruíbe, São Paulo. Juca Kfouri conta que ela vive de Auxílio Brasil, desconhece Alex Cassundé, o dono da Rede Social Media Design, e ficou muito assustada ao ser abordada.

No endereço indicado como o de Edna na Junta Comercial, o zelador do edifício informou que não existe a unidade indicada e que o nome da mulher não constava na lista dos moradores. O endereço indicado como o da Neoway é de um coworking na Avenida Paulista.

O Corinthians disse que "todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas" e que "não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros."

O clube afirmou ainda que, "caso sejam apresentadas quaisquer provas de ilícitos, estes serão discutidos junto ao Conselho Deliberativo para providências que se fizerem necessárias."