Corinthians acerta renovação de contrato do zagueiro João Pedro Tchoca

O Corinthians acertou a renovação de contrato do zagueiro João Pedro Tchoca, de 20 anos, que foi promovido ao profissional após o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024.

O que aconteceu

O novo contrato do defensor com o Timão será válido até o final de 2026, segundo apurou o UOL. Tchoca tinha vínculo com o alvinegro até março de 2025, e a partir de setembro poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube.

A multa rescisória para clubes do exterior será de 100 milhões de euros (R$ 557 milhões na cotação atual). A expectativa é de que as partes assinem o contrato na sexta-feira (24).

João Pedro Tchoca fez sua estreia pelo time profissional do Corinthians em março, pelo Paulistão. O zagueiro atuou os 90 minutos no empate em 0 a 0 contra o Água Santa. Até o momento, essa foi a única partida do jovem na atual temporada.

O zagueiro disputou três Copinhas pelo Corinthians, nas edições de 2022, 23 e 24. Ele coleciona passagem pela Seleção Brasileira sub-20 e chegou a ser capitão da categoria no clube paulista.

Além de Tchoca, o técnico António Oliveira conta com outras cinco opções para a defesa do Corinthians. Estão à disposição Félix Torres, Cacá, Gustavo Henrique, Caetano e Raul Gustavo.