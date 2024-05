Como 'situação incômoda' de Modric no Real pesou em aposentadoria de Kroos

Toni Kroos revelou que irá se aposentar após disputar a próxima Eurocopa com a Alemanha. O jogador deixou uma carta de despedida ao Real Madrid e pode ter explicado sua motivação para encerrar a carreira.

O que aconteceu

Toni Kroos, considerado um dos melhores jogadores do mundo em sua posição, anunciou sua aposentadoria na última terça-feira (21). O alemão chegou ao Real Madrid em 2014.

Até os colegas de equipe e a comissão técnica foram pegos de surpresa. Jogando em alto nível aos 34 anos, a decisão pode ser explicada por uma estratégia pessoal.

Em carta divulgada pelo clube espanhol, Kroos menciona que sempre quis encerrar a carreira no auge. O meio-campista coleciona 22 títulos pelo Real e venceu a atual temporada da La Liga.

Campeão do mundo pela Alemanha em 2014, o jogador deve fazer sua despedida na final da Liga dos Campeões. O jogo contra o Borussia Dortmund será disputado no dia 1º de junho em Wembley.

Se Toni está se despedindo precocemente, seu companheiro de posição Luka Modric deve renovar com o clube merengue por mais um ano. O croata tem 38 anos e não é titular, mas jogou 44 partidas na temporada.

O Real Madrid ofereceu a renovação para Kroos, mas o alemão decidiu parar de jogar. Caso continuasse em atividade, um possível declínio de rendimento poderia incomodar o jogador.

Leia a carta de Toni Kroos

17 de julho de 2014, o dia da minha apresentação no Real Madrid, o dia que mudou minha vida. Minha vida como jogador de futebol, mas principalmente como pessoa. Foi o início de uma nova vida no maior clube do mundo. Hoje, após 10 anos, ao final da temporada, essa vida chega ao fim.

Nunca esquecerei desta década tão emocionante e bem-sucedida!

Gostaria de agradecer especialmente ao presidente Florentino Pérez, ao clube e a todos que me receberam de coração aberto e confiaram em mim. Mas acima de tudo quero agradecer a vocês, queridos madridistas, pelo carinho e apoio desde o primeiro dia até o último.

Ao mesmo tempo, essa decisão significa que minha carreira como jogador em atividade terminará neste após a Eurocopa. Como sempre disse, o Real Madrid é e será meu último clube.

Hoje estou feliz e orgulhoso de ter encontrado, em minha mente e coração, o momento certo para essa decisão. Minha vontade sempre foi terminar minha carreira no auge. A partir deste momento, em minha mente só há um pensamento principal e nada me fará desistir disso: Vamos para a 15ª! Hala Madrid e nada mais!