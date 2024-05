Com retornos, Fluminense divulga relacionados para duelo decisivo pela Copa do Brasil

O Fluminense divulgou, na manhã desta quarta-feira, os 25 jogadores relacionados para a partida decisiva contra o Sampaio Corrêa, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A principal novidade é Thiago Santos, que está recuperado de uma lesão na coxa esquerda.

Quem também está de volta é Felipe Melo. Ele ficou de fora do último jogo do Fluminense, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores, pois estava suspenso.

O lateral Samuel Xavier, o volante André e os atacantes Douglas Costa e Lelê seguem lesionados e ainda não estão à disposição do treinador Fernando Diniz. O zagueiro Marlon passou por uma cirurgia no joelho e voltou a treinar nesta semana, mas não apareceu na lista e desfalcará o Fluminense em mais um jogo.

Fluminense e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. No jogo de ida, no Estádio Kléber Andrade, os cariocas se deram melhor e venceram por 2 a 0.

Nossos relacionados pra enfrentar o Sampaio Corrêa! ?? pic.twitter.com/M13fArMlqP ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 22, 2024

Confira todos os relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes



Zagueiros: Antônio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Thiago Santos



Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Guga e Marcelo



Meio-campistas: Alexander, Arthur, Gabriel Pires, Jhon Arias, Lima, Martinelli, Ganso e Renato Augusto



Atacantes: David Terans, Germán Cano, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias e Keno.