Com hat-trick de Thalys, Palmeiras goleia o Bahia em jogo de dois dias pelo Brasileirão sub-20

O Palmeiras venceu o Bahia por 6 a 0 nesta quarta-feira na sequência do duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A partida começou na última terça-feira, mas foi suspensa por fortes chuvas em Pituaçu, e remarcada para esta quarta-feira. Thalys (três vezes), Allan (duas vezes) e Luighi anotaram para o Alviverde.

Com este resultado, o Verdão segue na ponta da tabela, com 21 pontos conquistados. Já o Bahia fica na quarta posição, com 13 pontos somados.

Ambos os times voltam a campo na próxima semana. Na terça-feira, o Bahia recebe o São Paulo, em Pituaçu, pela nona rodada do Brasileirão sub-20. A bola rola às 17h30 (de Brasília). O Palmeiras duela com o América-MG, na quarta-feira, às 15 horas, no Estádio Bruno José Daniel.

A partida foi recomeçada a partir dos 27 minutos do primeiro tempo, momento em que o jogo foi paralisado na quarta-feira. Nesse momento, o Verdão vencia por 1 a 0 com gol de Thalys, de cabeça, depois de cobrança de escanteio. O Verdão ampliou o marcador aos 35, novamente com o camisa 9. Depois de jogada de Edney, ele recebeu na área e finalizou para estufar a rede.

As Crias da Academia fizeram o terceiro nos acréscimos da etapa inicial. Luighi cruzou a bola na área, Thalys escorou e Allan marcou. Aos nove do segundo tempo, o Alviverde ampliou. Arthur disputou a bola na esquerda, invadiu a área e tocou para Allan concluir para o gol.

Três minutos depois, Thalys fez mais um. O Bahia afastou mal a bola, o camisa 9 disputou no alto, escorou para Edney bateu cruzado e Thalys completou para fazer o quinto do Verdão. Luighi marcou o sexto gol do Palmeiras ao 34 minutos. Depois de cobrança de escanteio, Luighi completou de cabeça e balançou a rede do Bahia.