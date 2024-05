Com Gabriel Magalhães na torcida, Corinthians bate Goiás pelo Brasileiro sub-20

O Corinthians contou com um torcedor ilustre para enfrentar o Goiás na tarde desta quarta-feira, na Fazendinha, pelo Campeonato Brasileiro sub-20. Sob olhares do zagueiro Gabriel Magalhães, o time alvinegro ganhou do Goiás por 1 a 0.

Por meio de seu perfil no Instagram, Magalhães publicou uma foto do jogo e marcou o lateral Denner, que é seu primo. "Bora, craque", escreveu o zagueiro do Arsenal, com passagens pela Seleção Brasileira.

Imagem publicada por Gabriel Magalhães (Foto: Reprodução)

Corintiano de coração, Gabriel Magalhães festejou o único gol da partida aos 22 minutos da primeira etapa. Luiz Fernando finalizou de direita após receber um cruzamento por baixo de Vitinho e colocou o Corinthians em vantagem.

O Goiás chegou a tomar as rédeas no segundo tempo, mas parou no goleiro Cadu, que fez defesa importantes nos acréscimos.

Com a vitória, o Corinthians chega aos sete pontos e sobe para a 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Red Bull Bragantino. Já o Goiás, com nove pontos, cai para a 12ª colocação e volta a campo para enfrentar o Ceará.