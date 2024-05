Com Aníbal, Palmeiras chega a Ribeirão Preto e recebe carinho da torcida antes de jogo da Copa do Brasil

O Palmeiras chegou a Ribeirão Preto na tarde desta quarta-feira e recebeu carinho da torcida local. O Verdão entra em campo nesta quinta-feira em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz.

Ao saírem do ônibus, os jogadores atenderam os torcedores antes de entrar no hotel onde ficarão concentrados até a partida.

O volante Aníbal Moreno viajou com a delegação e deve retornar ao time. O jogador foi desfalque da equipe nos compromissos contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, e contra o Independiente del Valle, pela Libertadores, devido a um trauma sofrido no olho direito.

O atacante Endrick, que foi diagnosticado com um edema na coxa direita após o último compromisso do Verdão, também está recuperado e à disposição.

A equipe comandada por Abel Ferreira tem vantagem na partida contra o Botafogo-SP para conseguir a vaga nas oitavas de final. No jogo de ida, que aconteceu no Allianz Parque, no início do mês, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Rony e Estêvão. Assim a equipe alviverde garante a vaga apenas com um empate.

O Palmeiras não tem mais nenhum jogador no Departamento Médico. Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu se recuperaram de cirurgias no joelho direito e devem, em breve, retornar a campo pelo Verdão.

Um provável Palmeiras tem: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Endrick e Estêvão.

Com a paralisação do Brasileirão, o Palmeiras não teve compromisso no final de semana e utilizou a semana livre para se preparar para o duelo decisivo.