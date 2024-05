Celtics vencem os Pacers e abrem 1 a 0 na final do Leste da NBA

Melhor campanha da temporada regular da NBA, o Boston Celtics abriu a final da Conferência Leste com vitória em sua casa, no TD Garden. Mas o jogo desta terça-feira contra o Indiana Pacers foi extremamente complicado, decidido apenas na prorrogação, com o placar de 133 a 128.

Jayson Tatum, com 36 pontos e 12 rebotes, terminou o duelo como grande destaque. Jrue Holiday, com 28, e Jaylen Brown, com 26, também foram fundamentais para a vitória dos Celtics.

Do lado dos Pacers, Tyrese Haliburton liderou as ações ofensivas, com 25 pontos e 10 rebotes. Pascal Siakam - 24 pontos e 12 rebotes - e Myles Turner - 23 pontos e 10 rebotes- também deram muito trabalho à defesa dos Celtics.

O próximo jogo entre Boston Celtics e Indiana Pacers será disputado na quinta-feira, novamente no TD Garden. O duelo está marcado para 21 horas (de Brasília).

Nesta quarta-feira, Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks abrem a decisão da Conferência Leste. A partida acontece no no Target Center, casa dos Wolves, às 21h30 (horário de Brasília).