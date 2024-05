Campeão da Liga Europa e ex-Corinthians, Éderson lidera números defensivos na Atalanta

Nesta quarta-feira, a Atalanta sagrou-se campeã da Europa League ao bater o Bayer Leverkusen pelo placar de 3 a 0. Um dos destaque da equipe na temporada, o meio-campista Éderson, ex-Corinthians, desempenhou mais uma bela partida pela equipe de Bérgamo, da Itália. Segundo dados do Sofascore, o atleta brasileiro lidera alguns números defensivos no seu time, incluindo desarmes e bolas recuperadas.

Ao todo, nesta temporada, em 51 partidas com a Atalanta, Éderson desarmou 109 vezes e recuperou 273 bolas. Além disso, o jogador também lidera a estatística de duelos ganhos, com 256, e duelos ganhos no chão, com 200.

Entre todos os jogadores da Atalanta, o atleta também aparece em segundo no quesito faltas sofridas (57), terceiro em interceptações (65), terceiro em dribles certos (35) e na quarta posição em ações defensivas (233).

? Ederson entre todos da Atalanta na temporada 23/24: 1º em bolas recuperadas (273)

1º em desarmes (109)

1º em duelos ganhos no chão (200)

1º em duelos ganhos (256)

2º em faltas sofridas (57)

3º em interceptações (65)

3º em dribles certos (35)

4º em ações defensivas (233) ??? pic.twitter.com/8MzxkDMiYS ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 22, 2024

Na final diante do Bayer Leverkusen, o ex-corintiano completou dois desarmes, recuperou a bola seis vezes e fez duas interceptações, afastando dois ataques perigosos do clube alemão.

Peça-chave de Gian Piero Gasperini, treinador da Atalanta, os números ofensivos do brasileiro também são positivos, já que, nesta temporada, balançou as redes em sete oportunidades e distribuiu uma assistência.

Convocado por Dorival Júnior, Éderson participa pela primeira vez do plantel da Seleção Brasileira. O meio-campista foi chamado para completar o grupo que disputa dois amistosos e, em sequência, a Copa América, nos Estados Unidos. A sua apresentação na Amarelinha está marcada para o dia 30 de maio, em Orlando, na Flórida (EUA), cidade que será base para a preparação do Brasil.