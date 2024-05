Vitória x Botafogo vai passar na Globo? Saiba onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O Botafogo mede forças com o Vitória hoje (22), às 19h (de Brasília), no Barradão, em duelo da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

O Glorioso venceu a primeira partida por 1 a 0, no Nilton Santos. O empate leva os cariocas à próxima fase do torneio.

O Botafogo chega para o duelo após o triunfo contra o Universitario, na Copa Libertadores. O resultado garantiu a vaga antecipada para as oitavas de final do torneio continental.

O Vitória vem de uma sequência negativa e acredita na estreia do técnico Thiago Carpini para avançar no mata-mata. Se vencer pelo placar mínimo, a disputa vai para os pênaltis.

Vitória x Botafogo -- Copa do Brasil

Data e hora: 22 de maio de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Transmissão: sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)