Augusto Melo se reúne com a Vai de Bet para evitar rescisão de contrato

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se reuniu com a Vai de Bet para evitar a rescisão do contrato com a patrocinadora máster do clube. A informação é do colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

Segundo Samir, o presidente também está sendo pressionado no Corinthians para desligar os dois diretores citados na denúncia da existência de um "laranja" na intermediação com a Vai de Bet, provada por Juca Kfouri em sua coluna no UOL.

A Vai de Bet está incomodada com o nome dela toda hora surgindo no noticiário de forma negativa. Já houve uma conversa ontem no fim da tarde entre a Vai de Bet e o presidente Augusto Melo, que diz que já contornou a situação. O que quer dizer que realmente existiu e existe esse incômodo da Vai de Bet em relação ao noticiário envolvendo a patrocinadora máster do Corinthians.

A repercussão da matéria do Juca já está criando outros braços, porque o presidente Augusto Melo está sendo muito pressionado a demitir os dois dirigentes que estão envolvidos, inclusive os dois citados na matéria do Juca. Tanto Marcelo Mariano, que é o Marcelinho que é o diretor administrativo, e o diretor de marketing, o Sérgio Moura, que hoje também cuida da comunicação do Corinthians. Samir Carvalho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília).

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília).

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília).

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília).

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira