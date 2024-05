Liga Europa: Atacante faz 3, Atalanta amassa Leverkusen invicto e é campeã

A Atalanta é campeã da Liga Europa. A equipe italiana venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0 nesta quarta-feira (22), no Aviva Stadium, em Dublin, Irlanda.

Ademola Lookman fez hat-trick na final e deu o título inédito à Atalanta. O nigeriano balançou as redes aos 12 e aos 26 minutos do primeiro tempo, e aos 30 da etapa final.

Italianos derrubaram a invencibilidade do Bayer Leverkusen. O time comandado por Xabi Alonso chegou à decisão europeia com 51 jogos sem perder na temporada, sendo 42 vitórias e nove empates. 26 clubes diferentes tentaram a sorte antes, mas apenas a equipe de Bérgamo superou os alemães.

A Atalanta voltou a conquistar um troféu de primeiro escalão após 61 anos. O time de Bérgamo só ergueu taças em divisões inferiores da Itália de 1963 para cá. A Liga Europa de 2023/24 é o primeiro título continental da história do clube.

Como foi o jogo

Lookman rapidamente se tornou o nome do jogo. O atacante foi o responsável por transformar uma boa performance da Atalanta em grande vantagem. Aos 12' ele mostrou bom posicionamento para empurrar ao gol vazio, mas foi aos 26' que realmente brilhou. Com um golaço, o nigeriano deixou o clube italiano muito perto de um título histórico.

Leverkusen não se encontrou no primeiro tempo. A Atalanta jogou mais preocupada em manter a vantagem do que em atacar após os dois gols de Lookman. Naturalmente o time de Xabi Alonso passou a ficar mais com a bola e buscar espaços na defesa adversária. No entanto, não conseguiu gerar chances claras, e foi para o vestiário tendo uma atuação frustrante.

Xabi Alonso trocou lateral por centroavante. O técnico do Leverkusen viu que precisava mexer na estrutura do time para buscar o empate e voltou com Boniface no lugar de Stanisic. Se a performance dos campeões alemães continuou pouco inspirada, ao menos a equipe se impôs territorialmente e passou a ocupar o campo ofensivo.

"Pacto" quebrado. Acostumado a reverter situações difíceis nesta temporada, o Leverkusen não foi capaz pela primeira vez. A Atalanta se segurou com tranquilidade na defesa e desferiu o golpe derradeiro aos 30'. O herói não poderia ser diferente: Lookman, com mais um golaço, decretou o título da Atalanta.

Lances importantes

Jogadores da Atalanta comemoram gol de Ademola Lookman diante do Bayer Leverkusen na final da Liga Europa Imagem: PAUL ELLIS/AFP

1x0, Lookman aos 12' do 1ºT. A defesa do Leverkusen afastou cobrança de escanteio, e Koopmeiners se esforçou para recuperar. Ele acionou Zappacosta, que cruzou rasteiro para a área. Hien deixou passar, Lookman antecipou a marcação e completou para o gol.

2x0, Lookman aos 26' do 1ºT. Kovar fez ligação direta ao ataque com Adli, e o atacante cabeceou mal. A bola sobrou para Lookman, que passou como quis por Xhaka e chapou de fora da área. Golaço do nigeriano.

Decisão displicente. O Leverkusen enfim conseguiu criar jogada trabalhada aos 34'. Grimaldo recebeu cavadinha de Palacios e, ao perceber Musso saindo do gol, tentou encobrir o goleiro. O espanhol pegou mal na bola e o arqueiro defendeu sem dificuldades.

Primeira defesa de Kovar. A Atalanta voltou a chegar aos 42'. De Ketelaere teve liberdade para avançar pela ponta direita e carregou até a entrada da área. O belga acertou chute rasante. O goleiro do Leverkusen encaixou.

Evitou o terceiro. Nova jogada com Lookman, dessa vez aos 3' do 2º tempo. O homem do jogo encontrou Koopmeiners. O holandês cruzou na área, bola precisa para De Ketelaere. Hincapié se esticou e conseguiu mandar para escanteio.

Pegou mal. O Leverkusen finalizou aos 13'. Adli cruzou para a área, Musso rebateu e Frimpong tentou bater de primeira para o gol sem goleiro. O holandês se precipitou e mandou por cima da trave.

3x0, Lookman aos 30' do 2ºT. O gol para acabar com qualquer dúvida. A Atalanta contra-atacou com Scamacca, que carregou e acionou Lookman. O nigeriano pedalou para cima de Tapsoba, mandou pancada de pé esquerdo e acertou o ângulo de Kovar.

VAR checou. O Leverkusen chegou a reclamar de pênalti aos 44'. Schick, em condição duvidosa, cabeceou para o meio da área. Hlozek caiu após contato com Scalvini. O árbitro Istvan Kovacs não viu infração e a arbitragem de vídeo reforçou a decisão.

Ficha técnica

Atalanta 3x0 Bayer Leverkusen

Competição: final da Liga Europa

Data: 22 de maio de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Aviva Stadium, em Dublin, Irlanda

Árbitro: Istvan Kovacs (Romênia)

Cartões amarelos: Djimsiti, Scamacca, Zappacosta e Koopmeiners (Atalanta); Wirtz, Tapsoba e Andrich (Bayer Leverkusen)

Gols: Lookman aos 12' e aos 26' do 1ºT, e aos 30' do 2ºT (Atalanta)

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien e Kolasinac (Scalvini); Zappacosta (Hateboer), Éderson, Koopmeiners e Ruggeri (Rafael Tolói); De Ketelaere (Pasalic), Lookman e Scamacca (El Bilal Touré). Técnico: Gian Piero Gasperini

Bayer Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah e Hincapié; Stanisic (Boniface), Palacios (Andrich), Xhaka e Grimaldo (Hlozek); Frimpong (Tella), Wirtz (Schick) e Adli. Técnico: Xabi Alonso