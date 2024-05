Astro da NBA é processado por suspeita de atropelar e quebrar pé de criança

LaMelo Ball, armador do Charlotte Hornets, virou alvo de um processo.

O que aconteceu

A mãe de uma criança processa Ball por supostamente atropelar seu filho com um carro, causar fratura no pé e não prestar socorros. O incidente teria ocorrido durante evento do Charlotte Hornets destinado aos torcedores em outubro de 2023.

Angell Joseph, a suposta vítima, tinha 11 anos à época do evento. Atualmente o garoto já completou 12 anos. Segundo a ESPN norte-americana, o texto do processo alega que o jovem sofreu lesões no pé e nas costas em decorrência do atropelamento, causando dor física e estresse emocional pela má experiência com um ídolo.

Ball foi abordado por torcedores ao sair do evento em questão. O atleta estava em seu carro, parou em semáforo e foi visto por fãs. O jogador dos Hornets teria se recusado a falar com as pessoas e, quando o farol ficou verde, acelerou de forma "imprudente" — segundo o processo — e atingiu Angell.

Tamaria McRae, mãe do jovem, busca indenização de U$ 25 mil (R$ 128 mil na cotação atual). O processo alega que tanto Ball quanto a organização Charlotte Hornets agiram de forma negligente no caso.

Time e jogador não se posicionaram publicamente sobre o assunto.

LaMelo Ball é uma das jovens estrelas da NBA. O armador de 22 anos foi selecionado pelo Charlotte Hornets com a terceira escolha geral no Draft de 2020. Em quatro temporadas, o irmão do também armador Lonzo Ball foi eleito para o All-Star Game uma vez e soma médias de 20 pontos e 7,4 assistências por jogo.