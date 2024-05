Após mais de um ano, Manchester City ainda não foi punido por quebra de regras da Premier League

Apesar do grande sucesso recente, uma grande questão ainda perdura com relação ao passado do Manchester City. Em 6 de fevereiro de 2023, a Premier League anunciou que estava acusando o clube de quebras de regras de fair-play financeiro da liga, após uma investigação que durou quatro anos.

Segundo a instituição em comunicado oficial, houve, no total, 115 quebras de regras no período investigado: de 2008 (quando o clube foi comprado) até 2018, período também em que o City conquistou conquistou sete títulos, incluindo três edições do Campeonato Inglês. O clube negou veementemente as acusações.

BREAKING: Man City charged by Premier Leaue with numerous breaches of financial rules following a four-year investigation.

This is unprecedented: pic.twitter.com/ZGzdX210qP ? Martyn Ziegler (@martynziegler) February 6, 2023

Cerca de um ano e três meses depois, mais nada foi divulgado pela liga com relação às acusações, o que traz um questionamento tanto por parte dos torcedores rivais, quanto por parte da mídia.

As principais questões discutidas desde então são as punições sofridas por Everton e Nottingham Forest - outros dois clubes investigados pela Premier League - por quebra das regras financeiras. Ao contrário do City, ambas as equipes foram punidas rapidamente, sofrendo com a perda de pontos na tabela do Campeonato Inglês - o Everton perdeu oito pontos, enquanto o Forest, apenas quatro.

As possíveis punições para o Manchester City também se tornaram assuntos polêmicos, visto que o Grupo City - dono de diversos clubes ao redor do mundo, incluindo o time inglês - pertence majoritariamente ao Abu Dhabi United Group, cujo dono é o Sheikh Mansour, membro da família real de Abu Dhabi e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos.

Segundo o jornal estadunidense The Athletic: "O governo do Reino Unido admitiu que a sua embaixada em Abu Dhabi e o Foreign Commonwealth & Development Office (departamento do governo que equivale ao ministério de relações exteriores no Brasil) em Londres discutiram as 115 acusações feitas ao Manchester City pela Premier League, mas recusam-se a divulgar a correspondência porque poderia afetar a relação do Reino Unido com os Emirados Árabes Unidos.

O chefe executivo da Premier League, Richard Masters, confirmou em janeiro que uma audiência para tratar das acusações já possui data definida, adicionando que acontecerá em um "futuro próximo". De acordo com a imprensa inglesa, o julgamento está previsto para ocorrer no próximo outono britânico (entre setembro e novembro de 2024), com a expectativa de uma grande disputa legal que só viria a terminar por volta do meio de 2025.