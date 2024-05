António repete escalação do Corinthians para jogo contra o América-RN; veja times

O Corinthians está definido para o jogo de volta diante do América-RN, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. O técnico António Oliveira repetiu a escalação que goleou o Argentinos Jrs, pela Sul-Americana, na última semana.

O português cumpriu suspensão na partida de ida do confronto, em Natal, assim como o meia Rodrigo Garro. Ambos estão de volta para o segundo encontro.

O meio-campista Paulinho, recuperado de lesão, também volta a ser relacionado, mas inicia no banco de reservas. Já Pedro Henrique, Maycon, Ruan Oliveira, Palacios e Matheuzinho seguem entregues ao departamento mécico.

A escalação do Corinthians tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Pela primeira vez, o Timão entrará em campo sem o goleiro Cássio. Após 12 anos e cinco meses, o jogador rescindiu o seu contrato com o clube e se despediu no último sábado. O ídolo já foi oficializado como reforço do Cruzeiro.

Na ida, a equipe de António Oliveira venceu o América-RN por 2 a 1. Sendo assim, o time pode até empatar o jogo de volta para garantir classificação às oitavas de final. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo será definido através dos pênaltis.

O Dragão venceu dois dos últimos três compromissos na temporada e figura no segundo lugar do Grupo A3 da Série C do Campeonato Brasileiro, com sete pontos - dois triunfos, um empate e uma derrota. No fim de semana, 11 atletas do time potiguar foram vítimas de um quadro viral, mas se recuperaram a tempo do embate.

O América-RN irá a campo com: Renan Bragança; Marcos Ytalo, Salazar, Alan, Hygor Ribeiro e Marquinhos; Norberto, Wenderson, Ferreira e Souza; Gustavo Henrique.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. O ábitro da partida é o paranaense Lucas Paulo Torezin. Ele será auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR). Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ) ficará à cargo do VAR.