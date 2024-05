Amazonas x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

Do UOL, no Rio de Janeiro

Amazonas e Flamengo fazem, nesta quarta-feira, o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.

O confronto tem transmissão do Premiere (pay-per-view) e do SporTV (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O jogo de ida terminou com vitória do Fla. No Maracanã, Pedro garantiu o 1 a 0 dos cariocas. Uma vitória simples do Amazonas leva o duelo aos pênaltis.

O time de Tite chega em um bom momento dentro de campo. São duas vitórias seguidas nas últimas partidas. Fora dos gramados, porém, o assunto Gabigol tomou conta do noticiário e do dia a dia.

O treinador fará mudanças na equipe. Sem Léo Pereira, lesionado, Léo Ortiz será o titular. Matheus Cunha também inicia no gol, já que é o goleiro da Copa do Brasil.

O Amazonas bateu o Santos em casa, mas vem de dois resultados ruins. Na Série B, o time é somente o 15º colocado, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Amazonas: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Wendell, Xavier, Matheus Serafim e Ênio; Rafael Tavares e Bruno Lopes (Jô). Técnico: Adílson Batista.

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Pedro e Cebolinha. Técnico: Tite.

Amazonas x Flamengo - Copa do Brasil

Data e hora: 22 de maio de 2024, às 21h30

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

Transmissão: Premiere (pay-per-view) e do SporTV (TV fechada)