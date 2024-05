Abel traiu o Palmeiras com o Al Sadd? 'Isso eu não engulo', diz Casagrande

Abel Ferreira traiu o Palmeiras ao assinar um pré-contrato com Al Sadd, do Qatar? No UOL News Esporte desta quarta (22), o colunista Walter Casagrande afirmou que "não engole" que o Alviverde não sabia da existência do acordo. Para Casão, o português foi convencido a ficar.

'Ninguém sabia de nada?': "Eu acho muito difícil ninguém saber porque ninguém ali é imbecil, idiota. O Abel é muito inteligente, o Palmeiras, enfim. O Abel assinou um pré-contrato, foi convencido pela família e pelo Palmeiras a ficar e ele assina um prolongamento do contrato com o Palmeiras sem falar que assinou esse pré-contrato? Sabendo que o time vai entrar na Fifa, que vai ficar público e tudo mais, ninguém sabia de nada?".

'Isso eu não engulo': "Não vejo a mínima possibilidade num clube profissional, numa empresa na realidade, um clube tratado como uma empresa porque a presidente Leila é uma empresária de muito sucesso, não saber que tinha assinado o pré-contrato eu acho muito difícil. Desculpa, mas isso eu não engulo, não. Para mim, não faz sentido algum ninguém do Palmeiras saber na hora dele assinar um prolongamento do contrato que ele não tinha feito isso".

