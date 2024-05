'Abel não agiu de acordo com a devoção dos palmeirenses', critica Lavieri

O colunista Danilo Lavieri afirmou no Fim de Papo que Abel Ferreira não agiu de acordo com seu discurso e com a idolatria da torcida do Palmeiras no caso do pré-contrato com o Al Sadd — do qual o Palmeiras só ficou sabendo depois que o acordo já estava assinado.

'Abel não agiu de acordo com o discurso dele': "Quando você é ídolo, não tem só a parte boa, como o salário que o Abel tem, que é justificado. Tem a parte também da responsabilidade com quem te idolatra. Para mim, na letra fria, não deve explicação, o Abel pode assinar o que quiser, paga a multa, que está ali para ser paga e vamos embora, mas tem esse peso da responsabilidade de o Abel ser ídolo e principalmente o discurso do Abel durante todo o tempo, principalmente quando tem algum problema no futebol brasileiro. O discurso dele sempre é transparência, responsabilidade, organização, um monte de coisa que o Abel não agiu com o discurso dele".

'Abel não agiu de acordo com a devoção dos palmeirenses': "Significa que o Abel não presta e não tem mais o cargo de ídolo? Não. Significa que ele precisa ir embora? Não, pelo contrário, ele pode ficar até 20 anos. A brincadeira do torcedor é ótima - tem que ter o transfer ban para o Abel, depois disso que ele fez, ele não pode mais sair do Palmeiras pelos próximos 20 anos, ótima brincadeira. A questão é que ele não agiu de acordo com o discurso dele e não agiu de acordo com a devoção que ele tem entre os palmeirenses. E tudo bem, ele errou, faz parte. A partir do momento que ele errou ao não comunicar o Palmeiras e tem uma multa, ele tem que arcar com essa multa. Para mim, não é justo o Palmeiras arcar com a multa".

