Após empate eletrizante, Vasco elimina Fortaleza nos pênaltis e vai às oitavas da Copa do Brasil

Após um duelo muito disputado, com seis gols nos 90 minutos, o Vasco venceu o Fortaleza na decisão por pênaltis e ficou com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com um empate de 0 a 0 na ida, agora jogando em São Januário, o Cruzmaltino e os cearenses protagonizaram um duelo eletrizante que terminou com o empate em 3 a 3 no tempo normal.

Na disputa de pênaltis, Léo Jardim pegou a última cobrança do Fortaleza e decretou a vitória por 5 a 4. A classificação renderá 3,3 milhões de Reais para quem avançar às oitavas da Copa do Brasil.

O Jogo

O primeiro tempo em São Januário foi bastante movimentado. Tarimbado, o Fortaleza não se intimidou com o clima no caldeirão cruzmaltino. Depois de arrancar um empate em plena Bombonera diante do Boca Juniors, a equipe cearense é capaz de enfrentar qualquer desafio e buscou impor seu estilo de posse de bola. O Vasco, ainda buscando se afirmar na temporada, parecia sentir mais a pressão do jogo do que os visitantes.

O Fortaleza criou a primeira oportunidade de gol logo aos três minutos, numa finalização desperdiçada por Marinho. O mesmo camisa 11 não vacilou e abriu o placar aos sete. A defesa vascaína deu bobeira na saída de bola e Pochettino ficou com a sobra e enfiou na medida para Marinho, na direita. O atacante entrou na área e quase sem ângulo bateu cruzado para marcar.

O VASCO DA GAMA ESTÁ CLASSIFICADO! ? ?? Vegetti

? Lucas Piton Nos pênaltis: Payet, Sforza, Lucas Piton, Puma Rodrigúez e Vegetti.#VASxFOR#CopaDoBrasil2024#VascoDaGama pic.twitter.com/LOQslDMos3 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 22, 2024

A equipe carioca não se abalou com o gol e partiu em busca do empate, o que não demorou a acontecer. Aos 11, em jogada rápida, Payet lança pelo alto mirando a entrada de Lucas Piton. Marinho se antecipa e corta com o peito. O VAR chamou o árbitro Wilton Pereira Sampaio que, após a revisão do lance à beira do gramado, assinalou o toque no braço do jogador do Fortaleza e, consequentemente, o pênalti. Vegetti bateu e deixou tudo igual aos 16.

Com a igualdade no placar, o jogo ficou um pouco truncado, mas logo voltou a proporcionar um bom espetáculo, com bons lances até o fim da primeira etapa. O Fortaleza foi superior e criou as principais oportunidades de gol, principalmente depois dos 30 minutos. Destaque para a bola no travessão em cabeçada de Lucero após grande jogada de Felipe Jonatan e Breno Lopes pelo lado esquerdo.

A melhor qualidade do Fortaleza voltou a ficar evidente no início do segundo tempo. O Vasco tentava se manter no ataque e pressionar o adversário, mas foi rapidamente punido. Aos nove, Lucero recebe na esquerda e puxa o contra-ataque. O centroavante dá uma caneta em Maicon, gira e toca no meio para Pochettino, que abriu na direita para Pikachu e recebeu de volta na área. O camisa sete tentou finalizar mas a bola saiu mascada e sobrou para Lucero completar para a rede. O assistente assinalou o impedimento, mas o VAR confirmou a validade do lance e o Fortaleza voltou a ficar à frente no placar.

Apesar do bom momento do Fortaleza, o roteiro do primeiro tempo se repetiu. Com muita raça e velocidade, o Vasco chegou ao empate aos 20 minutos. Adson puxou contra-ataque em velocidade pela direita, toca para Payet que vê a entrada de Puma pela esquerda e enfia. O lateral cruzou na medida para Vegetti cabecear na pequena área.

O Vasco cresceu em campo na reta final, enquanto o Fortaleza diminuiu o ritmo. Comandado pelo francês Payet em grande noite, o Cruzmaltino virou aos 30. O camisa 10 recebeu na esquerda do ataque e deu passe na medida para Lucas Piton, que avançou pela esquerda e chutou cruzado e rasteiro. O goleiro João Ricardo falhou e a bola morreu no fundo da rede.

Mas a história do confronto não estava escrita. Aos 43 minutos, Tinga domina na direita e rola para Hércules no meio. Livre de marcação e próximo da área, o volante Hércules acerta belo chute no canto que Léo Jardim não conseguiu alcançar. Tudo igual pela terceira vez.

O duelo seguiu bastante disputado até o apito final, com as duas equipes buscando a vitória, mas prevaleceu a igualdade no tempo normal e decisão foi para os pênaltis.

Payet abriu as cobranças do Vasco e converteu. Ele foi seguido por Lucero, que deixou tudo igual. Sforza deixou o Vasco na frente com uma batida no ângulo. Pikachu foi o próximo e bateu no canto. Autor do terceiro gol, Lucas Piton foi para a terceira cobrança do Vasco e converteu com uma batida no cantinho. Hércules, que marcou o gol aos 43 do segundo tempo, não comprometeu e deixou tudo igual, 3 a 3.

A seguir, Puma fez o quarto para o Vasco e José Welison empatou. Na quinta cobrança, o artilheiro Vegetti bateu forte no meio do gol e jogou a responsabilidade para o jovem Kervin Andrade, que viu o goleiro Léo Jardim voar e classificar o Vasco.

FICHA TÉCNICA



VASCO 3 (5) X (4) 3 FORTALEZA

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 21 de maio de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO-Fifa)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)



Cartões amarelos: João Victor, Payet, PH (Vasco); Marinho (Fortaleza)



Gols:



VASCO: Vegetti, aos 16 min do 1º tempo, e aos 20 min do 2º tempo; Piton, aos 30 min do 2º tempo



FORTALEZA: Marinho, aos 7 min do 1º tempo; Lucero, aos 9 e Hércules aos 43 min do 2º tempo

VASCO: Léo Jardim, João Victor (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames (Mateus Carvalho) e Payet; Adson (PH), David (Rayan) e Vegetti



Técnico: Rafael Paiva (Interino)

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Kuscevic, Titi (Kervin) e Felipe Jonatan; José Welison, Matheus Rossetto (Hércules) e Pochettino (Machuca); Marinho (Yago Pikachu), Lucero e Breno Lopes (Moisés)



Técnico: Juan Pablo Vojvoda