Leclerc comanda treino livre em Imola marcado por homenagens a Senna

Charles Leclerc (Ferrari) foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1. ao fazer 1:16.990. A atividade aconteceu na manhã desta sexta-feira (17), no circuito de Imola, na Itália.

O que aconteceu

Leclerc desbancou George Russell (Mercedes) na metade final do treinamento. O piloto da Mercedes liderou o início da primeira atividade no circuito italiano, mas não conseguiu baixar seu tempo para os 16 segundos e acabou entre as Ferraris.

A bandeira vermelha "ajudou" a Ferrari a crescer na atividade. Leclerc e Carlos Sainz assumiram as primeiras posições após o problema no carro de Alexander Albon (Williams), que forçou uma pausa de seis minutos. O espanhol, inclusive, terminou na terceira colocação.

Verstappen teve uma atuação discreta e terminou em quinto. Em busca de mais um título mundial, o holandês reclamou muito com a equipe e ficou atrás do seu companheiro Sérgio Pérez, que foi o quarto.

Sergio Pérez, da Red Bull, usa balaclava em homenagem a Ayrton Senna Imagem: Mark Thompson/Getty Images

Treino contou com homenagens a Ayrton Senna, que morreu neste circuito em 1º de maio de 1994. Sergio Pérez (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari) e Daniel Ricciardo (Alpha Tauri) vestiram uma balaclava inspirada no capacete do brasileiro. Já Pierre Gasly usou um capacete semelhante ao do tricampeão mundial.

O segundo treino livre acontece ainda nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília). A corrida, por sua vez, será no domingo (19), às 17h (de Brasília).

Como foi o treino livre

Russell (Mercedes) liderou o início do treino livre. O piloto da Mercedes fez 1:17.909 para assumir a ponta da atividade. Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) e Oscar Piatri (McLaren) se revezaram na segunda colocação.

Faltando 40 minutos para o fim, Albon saiu da pista e gerou uma bandeira vermelha. O piloto da Williams teve um problema no carro e foi obrigado a abandonar a atividade. Os demais pilotos voltaram para os boxes, e o treino foi retomado após seis minutos.

Charles Leclerc (Ferrari) foi o primeiro a chegar aos 16 segundos e assumiu a ponta. A dupla da Ferrari aproveitou a pausa e assumiu as primeiras posições na retomada do treinamento e, com 1:16.990, Leclerc conseguiu superar Russell e liderar o treino.

Verstappen (Red Bull) tentou a virada na última volta, mas acabou derrapando. O holandês teve um primeiro treino difícil em Imola e arriscou tudo na última virada do relógio para terminar na ponta. Ele conseguiu um primeiro setor superior ao de Leclerc, mas derrapou na sequência e perdeu a chance da virada.