Transmissão ao vivo de Peñarol x Atlético: onde assistir com imagens

Atlético-MG e Peñarol duelam hoje (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, pela 5ª rodada do Grupo G da Libertadores.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming).

O Galo já garantiu a classificação às oitavas de final e tenta a vitória para seguir firme na briga pela melhor campanha geral na fase de grupos.

Já o Peñarol é o vice-líder da chave e pode garantir a classificação para a próxima fase em caso de vitória.

Peñarol x Atlético-MG -- Copa Libertadores

Data e horário: 14 de maio, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU)

