Jogo do Corinthians hoje (14/5) na Sul-Americana: horário e onde assistir

O Corinthians entra em campo hoje (14), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, contra o Argentinos Juniors em confronto decisivo pela 5ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

A transmissão ao vivo do jogo fica por conta do SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming).

O Timão é o vice-líder do Grupo F, com sete pontos, e depende apenas de si para garantir a classificação em primeiro lugar. Para isso, terá de vencer os dois duelos ou contar com um tropeço o Racing-URU diante do Nacional-PAR.

Já o Argentino Juniors ainda sonha com a vaga e quer a vitória para ultrapassar o Corinthians na tabela.

Corinthians x Argentinos Juniors -- Copa Sul-Americana

Data e Hora: 14 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Transmissão: SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming)