Brasil x Canadá: onde assistir à estreia na Liga das Nações de vôlei

A seleção brasileira feminina enfrenta o Canadá em sua estreia na Liga das Nações de vôlei feminino. O jogo será realizado nesta terça-feira (14), às 21h (de Brasília), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A partida tem transmissão ao vivo do sportv2 (TV fechada).

O Brasil treina desde abril com as 18 jogadoras convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães.

Relacionadas para o confronto com o Canadá estão: Macris e Roberta (levantadoras); Kisy (oposta); Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergmann, Pri Daroit e Rosamaria (ponteiras); Carol, Diana, Júlia Kudiess e Luzia (centrais); e Natinha e Nyeme (líberos).

Nesta fase, o técnico pode mudar a lista a cada jogo, então Lorenne e Tainara (opostas); Helena (ponteira) e Thaisa (central), que não jogam contra a seleção canadense, podem jogar com Coreia do Sul, EUA ou Sérvia - outros confrontos do Brasil desta semana.

Vice-colocado no Mundial, o Brasil caiu nas quartas de final da última edição da Liga das Nações.

As duas equipes já se enfrentaram duas vezes na competição, com uma vitória para cada. A seleção brasileira venceu em 2021, por três sets a um; enquanto as canadenses venceram no ano passado por 3 a 2.

O torneio conta com a participação de 16 equipes, onde cada uma joga 12 vezes. As sete melhores colocadas, junto com a Tailândia (país-sede), disputam as fases mata-mata em Bangcoc, no final de junho.

Brasil x Canadá: Liga das Nações de Vôlei

Data e Hora: 14 de maio, às 21h (de Brasília)

Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Transmissão: sportv2