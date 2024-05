Azarões endurecem jogos contra grandões da Série A na Copa do Brasil

Os duelos de ida da terceira fase da Copa do Brasil provaram que não existe mais jogo fácil. Aguerridos, times de divisões inferiores fizeram jogo duro e dificultaram a vida de representantes da elite nacional em ao menos metade dos confrontos.

Davi contra Golias

Dois times de divisões inferiores desbancaram integrantes da Série A. O Ypiranga-RS teve uma virada histórica contra o Athetico-PR, com dois gols nos acréscimos, enquanto o Goiás, hoje na Série B, mas um velho frequentador da elite, bateu o Cuiabá — ambos em casa.

Outros dois pequenos empataram contra favoritos. O Operário-PB ficou no 0 a 0 com o Grêmio, e o Sousa, com um a menos, arrancou o 1 a 1 com o Bragantino. Os dois também foram mandantes.

Já quatro times menores "venderam caro" a grandões uma derrota pelo placar mínimo. Brusque e Amazonas perderam por 1 a 0 para Atlético-GO e Flamengo, respectivamente, enquanto os arquirrivais Corinthians e Palmeiras venceram por 2 a 1 seus jogos contra América-RN e Botafogo-SP. Menção honrosa ao Águia de Marabá, que começou vencendo, mas levou a virada por 3 a 1 para o São Paulo.

Apenas Atlético-MG e Fluminense venceram com mais margem e encaminharam a classificação. O Galo bateu o Sport e o Fluminense superou o Sampaio Corrêa pelo mesmo placar: 2 a 0.

A maior diferença de dois gols nesta fase, inclusive, foi de dois gols. Os confrontos restantes foram entre times que estão na mesma divisão do Brasileiro.

A definição se haverá ou não zebra ficou para os dias 21, 22 e 23 de maio. Além dos holofotes e de seguir vivo no torneio, a classificação às oitavas representa uma premiação de R$ 3,465 milhões.

Resultados da ida

*Em negrito os jogos em que os que times de divisões inferiores endureceram