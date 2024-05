'Sem igual', calendário brasileiro esmaga o europeu, alvo de Guardiola

'Um calendário como o Brasileiro não existe em lugar algum do mundo'. Assim o técnico do Atlético-MG, Gabriel Milito, se referiu à sequência de jogos. O acúmulo de partidas é repetidamente alvo dos treinadores no país e culpado para queda de rendimento dos times.

O que aconteceu

Para reclamar recentemente do número de partidas no Brasil, Abel Ferreira, do Palmeiras, e Tite, do Flamengo, citaram Pep Guardiola, técnico do Manchester City. O espanhol se posicionou contra o tempo curto para recuperação entre os compromissos na Inglaterra.

Por isso, a reportagem do UOL resolveu comparar. Será que os brasileiros jogam tão mais do que os europeus? Quantas partidas os times que mais jogam lá e cá terão ao fim da temporada?

Diferença assustadora

Considerando as principais Ligas da Europa, o time com maior número de jogos é o Liverpool, com 55 partidas até agora. Até o fim da temporada, os Reds chegarão a 58.

O Manchester City, de Guardiola, tem 54 jogos até agora. Somando todos os compromissos possíveis até o fechamento da temporada, vai à 59.

Mas não são os ingleses que têm o calendário mais duro no Velho Continente. A Bélgica é pior.

O Club Brugge soma 58 jogos até agora e ainda poderá ter mais seis na temporada, se chegar à final da Conference League. O total máximo é 64.

Nada comparável ao Brasil

Considerando as equipes que participam da Série A, quem mais partidas disputou até agora foi o Bahia, com 29 jogos. Se avançar até as finais das competições que participa, a equipe de Rogério Ceni atingirá 74 compromissos no ano. São 10 a mais do que o pior cenário europeu, 15 a mais do que o parceiro mais famoso do grupo City.

Mas não é o pior. O Fortaleza, que tem 27 partidas até agora no ano, pode chegar a impressionantes 82 jogos até a conclusão de 2024. Para isso precisa ser finalista da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, terminar em terceiro a fase de grupos da Libertadores e ir até a final da Sul-Americana.

Chegar a 64 jogos, máximo de partidas para o time com mais jogos na Europa, é possível para quase todos participantes da primeira divisão nacional. Todos podem passar de 59 (do City).

O Vasco, um dos que menos jogou na temporada entre as equipes da elite nacional, com 20 compromissos até agora, chegaria a 63 completando o Brasileirão e chegando à final da Copa do Brasil. Para chegar aos 59 do City de Guardiola, basta ir até as quartas.

Reclamações em alta

Um calendário como o Brasileiro não existe em lugar algum da América do Sul, em lugar nenhum do mundo. Mas os jogadores estão acostumados a jogar, jogar e jogar. Os jogadores têm o habito que isso aconteça em toda temporada Gabriel Milito, técnico do Atlético-MG

É uma vergonha, é insano para todo mundo, vou dizer isso sempre. Eu gostaria que vocês, imprensa brasileira, escutassem o que o Guardiola diz sobre ter dois dias de descanso. Gostaria que vocês dessem atenção às últimas duas coletivas que o Guardiola fez. E digo a ele: se ele se queixa com o campeonato que tem, se vier ao Brasil competir com a quantidade de viagens que temos a fazer... Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Pega uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora: ele vai falar de ciência. Se não querem ouvir Tite e Fábio Mahseredjian falando, ouçam porque vão ver que não é desculpa, são fatos verdadeiros que temos que avaliar e decidir. E depois, sim, a responsabilidade é nossa Tite, técnico do Flamengo