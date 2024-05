São Paulo decide voltar à capital paulista ao invés de seguir para Salvador; entenda logística

Passada a vitória sobre o Águia de Marabá por 3 a 1, pela Copa do Brasil, o São Paulo voltou de Belém rumo à capital paulista ao invés de seguir direto para Salvador, local de seu próximo compromisso, domingo, contra o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.

O São Paulo cogitou sair do Norte rumo ao Nordeste do Brasil após o duelo em Belém, no Pará, para evitar os longos deslocamentos, porém, preferiu retornar à capital paulista para ter uma estrutura mais adequada de treinamento no CT da Barra Funda.

Como agora viaja de voo fretado, a delegação do São Paulo chegou à capital paulista ainda na madrugada desta sexta-feira, já que embarcou de volta para casa logo após a vitória sobre o Águia de Marabá.

O fato de muitos titulares terem sido poupados do jogo em Belém também contribuiu para que a delegação voltasse para São Paulo, uma vez que eles sequer viajaram para o Pará e precisariam se juntar ao restante do elenco em Salvador, pegando um voo de carreira, caso o clube decidisse seguir de Belém para a capital baiana.

Apesar de voltar de viagem, o São Paulo programou treino para as 11h (de Brasília) desta sexta-feira. A atividade deverá contar somente com os atletas que não foram relacionados para o jogo contra o Águia de Marabá e aqueles que entraram no decorrer do duelo em Belém.

Voltando para a capital paulista durante a madrugada, em assentos executivos, os atletas do São Paulo puderam descansar relativamente bem, com conforto, otimizando o curto intervalo entre as partidas a essa altura da temporada.

O duelo em Salvador será o segundo dos três consecutivos fora de casa. Depois de enfrentar o Vitória, no Barradão, o São Paulo terá pela frente o Cobresal, no Chile, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores.