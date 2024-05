Decisivo, Estêvão celebra vitória do Palmeiras no fim em estreia da Copa do Brasil: "Não desistimos"

Estêvão viveu uma noite decisiva no Allianz Parque nesta quinta-feira ao marcar o gol da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, em duelo da terceira fase da Copa do Brasil. A Cria da Academia, de 17 anos, que anotou nos acréscimos, celebrou o feito.

"Muito bom saber que não desistimos até o final. Feliz por ter feito o gol da vitória, triste por ter tirado o do Rony. Foi um belo resultado para o jogo de volta, disse o jovem em entrevista ao Premiere.

Antes de conceder a entrevista após a partida, o camisa 41 foi "cobrado" por Rony em lance que a bola bateu em Estêvão, evitando o gol. Pouco depois, porém, Rony teve outra oportunidade e balançou a rede, encerrando um jejum de 11 jogos. O camisa 10 chegou a balançar a rede mais uma vez, mas teve o tento anulado por impedimento.]

O Verdão tinha a vantagem e viu o Botafogo-SP empatar aos 45 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos, a estrela de Estêvão brilhou e o atacante resolveu o jogo, marcado o gol da vitória palmeirense. Esse foi seu segundo gol pelo time profissional no ano. O outro também foi no Allianz Parque, na vitória por 3 a 1 sobre o Liverpool-URU pela Libertadores.

Com Abel mexendo na equipe para essa partida, Estêvão chegou a seu 11° jogo pelo Palmeiras, o terceiro como titular. O Verdão volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.