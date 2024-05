"Acabou a farra", incômodo com roupa verde no CT e mais: relembre episódios de Rubão pelo Corinthians

Rubens Gomes, mais conhecido como Rubão, deixou o cargo de diretor de futebol do Corinthians na última quinta-feira. Antigo aliado político do presidente Augusto Melo, o conselheiro vitalício do Timão foi o protagonista de alguns episódios nesse período em que esteve na diretoria alvinegra.

No dia 20 de dezembro do ano passado, antes mesmo da nova diretoria tomar posse de forma oficial, Rubão agitou o noticiário. O até então diretor de futebol disse, em entrevista à Rádio Bandeirantes, que "acabou a farra de Palmeiras e Flamengo", dando a entender que o "novo Corinthians" brigaria em pé de igualdade com as duas maiores potências do futebol brasileiros nos últimos anos.

"Posso te afirmar que o Corinthians vai ter um time competitivo, não temos dúvida. Hoje, estamos consultando uma central de mercado, o CIFUT, ele vai dar todas as estatísticas de jogadores que queremos. Sentamos com o Mano, analisamos o que ele queria e estamos trabalhando no mercado dessa forma. O Corinthians vai ter um time competitivo. Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo... Vamos brigar com eles de igual para igual, pode ter certeza do que estou falando", comentou Rubão.

A fala não caiu bem internamente. O presidente Augusto Melo e a comissão técnica da época, chefiada por Mano Menezes, não gostaram do tom adotado. O discurso do dirigente ajudou a gerar expectativa em um time em reconstrução, que demorou para encorpar o elenco depois de tantas saídas ao final de 2023.

Outro episódio curioso envolvendo o Rubão aconteceu no CT Dr. Joaquim Grava. Antes da coletiva de apresentação do executivo Fabinho Soldado, em meados de fevereiro, o diretor pediu para que profissionais de imprensa não usassem roupa verde, principal cor do rival Palmeiras.

"Bom dia a todos. Não tem hoje ninguém de verde aqui não, né? Vocês podiam não vir de verde aqui nas coletivas do Corinthians. Seria bem legal", disse Rubão na ocasião.

Em relação ao comando do futebol, duas situações em específico ajudaram a desgastar a imagem de Rubão, que iniciou o ano sendo o principal responsável pelas negociações e renovações contratuais de atletas. Uma delas foi a saída do zagueiro Lucas Veríssimo, pilar defensivo da equipe no segundo semestre de 2023.

Nas vésperas da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, Veríssimo foi negociado pelo Benfica com o Al-Duhail, do Catar. A situação caiu como uma bomba no CT Joaquim Grava, já que publicamente a aquisição do beque em definitivo era tratada como certa. O próprio presidente Augusto Melo disse em mais de uma oportunidade que havia acertado a compra do defensor.

Ao dar sua versão da história, Veríssimo disse que entrou em contato algumas vezes com Rubão para ter sua situação definida, mas a assinatura do contrato foi se arrastando, até que apareceu a chance de transferência.

"Em dezembro, um pouco antes de acabar o campeonato já começaram as tratativas, o Duilio estava fazendo a transição da presidência. Essas tratativas se estenderam por cerca de um mês. No dia 27 ou 28 eles tiveram o 'ok' do clube e da minha parte, estava tudo certo até então. O Benfica enviou documentos para o Corinthians e aguardava um retorno, algo normal na transação. Houve uma demora para esse retorno. Havia uma data de vencimento para assinar esse documento, era dia 15. Antes de a gente se reapresentar, me falaram que esse contrato seria assinado, que eu renovaria com o Corinthians. Pediram para eu esperar. Nós nos apresentamos dia 7, começaram os treinos, e os dias foram passando, as coisas não foram acontecendo. Cobrei meu estafe e dentro do clube fui cobrando também o Rubão pela oficialização desse contrato. Nesse meio tempo teve a apresentação da VaideBet, que gerou um meme até, vi isso na rede social. O presidente fala que uma das primeiras coisas que ele fez foi a compra do Lucas Veríssimo, tanto que eu acho estranho e olho para ele. Pegarem esse corte para brincar na rede social. Mas não tinha nada certo, estava tudo apalavrado, mas nada assinado", disse Veríssimo ao ge.

"Os dias iam passando e nada acontecendo, comecei a achar estranho. Já vivi muita coisa no futebol, positiva e negativa. Tive inúmeras promessas no futebol que não foram cumpridas, seja por lesão ou por mentira mesmo, incapacidade do profissional, enfim... Inúmeras promessas que não foram cumpridas. Quando começou a estender, as coisas não acontecerem, eu fiquei preocupado. Já tive uma lesão séria que me tirou muita coisa no futebol. A partir do dia 7 comecei a cobrar o clube e o meu estafe. Ficaram de passar para jurídico, advogado, e as coisas não aconteciam. Até que na semana do dia 15, quando a gente iria estrear (no Paulista), na segunda-feira houve um contato comigo do Rubão. Ele falou que a gente iria assinar o contrato. Eu falei: 'Perfeito, a gente mata isso hoje e vida que segue'. Passou o dia, o clube oficializou quatro atletas, e ninguém falou nada do meu contrato. Cobrei o Rubão, que falou que tinha alguma falha que o jurídico iria resolver. Passou terça-feira, quarta-feira, as coisas não aconteciam. Até que recebi o contato do Catar, me apresentaram o projeto, que eu achei muito bom, uma liga que já está crescendo e vai crescer ainda mais, me colocaram nesse patamar de fazer uma evolução na liga e isso me agradou bastante. Resolvemos nossa parte e, como o Corinthians já tinha perdido o 'timing' do dia 15, o Benfica me contatou também, eu soube do que estava acontecendo e dei o 'ok'", complementou.

Em resposta, o clube questionou a versão de Veríssimo, afirmando que enviou ao estafe do jogador, no dia 4 de janeiro, um pré-contrato de trabalho para ser assinado.

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, ao contrário do que disse o atleta Lucas Veríssimo em vídeo que circulou na tarde desta terça-feira (30), o clube enviou, em 4 de janeiro de 2024, ao estafe do jogador, o pré-contrato de trabalho para ser assinado. Diante da falta de resposta, uma cobrança por posicionamento foi feita pelo clube 15 dias depois (19/01). Os dois momentos estão registrados nos documentos anexados. Mais uma vez lamentamos o ocorrido, mas ressaltamos que sempre defenderemos a instituição e a marca Corinthians", informou o clube em nota oficial.

Outra situação que gerou insatisfação e até constrangimento foi a de Matheuzinho, que treinou e realizou exames médicos pelo Corinthians no final de janeiro, mas acabou sendo devolvido ao Flamengo após os clubes não chegarem a um acordo.

A negociação vinha sendo costurada por empréstimo e, na hora de formalizar a contratação, o Corinthians questionou algumas exigências do Flamengo. O clube rubro-negro, então, pediu o retorno do atleta.

Algumas semanas depois, Matheuzinho foi anunciado pelo Corinthians em definitivo. O desfecho positivo amenizou o desgaste gerado inicialmente, mas ainda assim a condução do negócio ficou marcada negativamente.

Isolamento e próximos passos

Com a chegada do executivo Fabinho Soldado, Rubão se afastou cada vez mais do departamento de futebol. Além disso, sua relação com Augusto foi se deteriorando com o passar do tempo, por conta de divergências.

A situação se tornou insustentável e Augusto optou por desligar Rubão. "Faz parte. É como um casamento, tem hora que não dá certo e temos que seguir nossos rumos. Tudo pelo Corinthians melhor", disse Augusto na última quinta-feira.

O presidente optou por deixar vago o cargo deixado por Rubão, pelo menos em um primeiro momento. Fabinho Soldado, executivo de futebol, e Fernando Alba, diretor adjunto, ficarão à frente do departamento.