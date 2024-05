Abel critica atuação do VAR em lance de gol anulado de Rony em vitória do Palmeiras: "Para mim, é gol"

O Palmeiras venceu o Botafogo-SP pro 2 a 1 na noite desta quinta-feira, no Allianz Parque, em duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Rony anotou o primeiro gol e teve outro tento anulado, ambos no segundo tempo. O técnico Abel Ferreira discordou da decisão do VAR no impedimento anotado e criticou as linhas traçadas no lance.

"Conseguimos criar oportunidades, fizemos dois gols. Na minha opinião fizemos mais um, porque quando vejo a imagem é gol. O VAR deveria ser para tirar dúvidas. Estava falando isso com Rodrigo Correia, reclamei porque a linha não pode ser traçada no meio do corpo, mas vamos esperar para ouvir. O VAR tem que ser utilizado para tirar dúvidas. Há dúvida quando olho para imagem. E quando olho e vejo o corpo do Rony, o jogador próximo a linha da grande área, vejo o jogador que se atira à linha de impedimento e vejo a linha passar no meio do corpo. Mas essa não é minha competência, não estudo para isso. Vamos esperar. Vejo a imagem e para mim é gol. E outra coisa, uma linha é mais grossa que outra. Me assusta. Não sei se as câmeras não têm condições. Isso é muito sério, às vezes parece uma brincadeira", declarou Abel.

Rony começou no banco de reservas, mas ganhou chance no intervalo de jogo. Com 11 minutos em campo, abriu o placar para o Verdão. Cerca de 20 minutos depois, ele aproveitou um cruzamento de Mayke e cabeceou forte para o fundo do gol.

Inicialmente, o árbitro de campo validou a jogada. Mas, o VAR, comandado por Igor Junio Benevenuto de Oliveira, revisou o lance e anotou impedimento no lance. Após a anulação, o técnico Abel Ferreira reclamou com a arbitragem e recebeu cartão amarelo. Depois, nos acréscimos, Estêvão fez o gol decisivo que colocou o Verdão em vantagem.

"Já sabíamos o que vimos encontrar aqui. Uma equipe bem fechada, organizada, uma linha de cinco e em frente uma de quatro. Na primeira parte, as melhores oportunidades foram deles na, em transição, mas estávamos preparados para isso. Mas mudamos na segunda parte para ter mais presença na área. Sabíamos que o adversário não iria aguentar, é como uma luta de boxe, defenderam-se. Pedi aos jogadores para manterem o ritmo e intensidade do jogo na circulação", seguiu.

O Palmeiras agora tem a vantagem para o jogo de volta que acontece no dia 23 de maio, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Antes disso, a equipe volta as atenções para o jogo do Brasileirão. Neste domingo, o Verdão enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30 (de Brasília).