Como foi o evento do UFC que dividiu a praia de Copacabana com Madonna

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O UFC desembarcou no Rio de Janeiro e fez, hoje (2), evento na praia de Copacabana, que está sob os holofotes por causa do show da Madonna.

O UFC 301 acontece no sábado (4), na Barra da Tijuca, e terá cards com nomes como Alexandre Panjota e José Aldo.

O que aconteceu

O UFC montou uma estrutura no Posto 4 e recebeu destaques da modalidade. Alex Poatan, Charles do Bronx, Diego Lopes e Alexa Grasso marcaram presença.

Poatan e Do Bronx tiraram fotos com os amantes de MMA. Antes do evento ser aberto ao público, eles falaram ao microfone.

Obrigado a todo mundo que está aqui, presença gigantesca para a gente. Obrigado pelo carinho de vocês. UFC voltando ao Rio, então, vamos fazer festa. Estamos felizes demais por vocês estarem aqui Charles do Bronx

Uma fila enorme se formou do lado de fora. Havia uma distribuição de senha para organizar a entrada das pessoas.

Os fãs do UFC puderam tirar foto com um cinturão. Houve também a troca de alimento não perecível por ingresso para a pesagem, que acontece amanhã (3).

Os lutadores foram muito festejados logo que chegaram. Do Bronx chegou ao lado de Diego Lopes e Alexa Grasso, enquanto Poatan chegou minutos depois.

Quem estava nas areias também pôde curtir. Antes da chegada dos lutadores, houve uma apresentação musical ao vivo, com canções da MPB e samba, e muitos banhistas sentaram em frente para acompanhar.

Praia "dividida"

Fãs da cantora Madonna na porta do Copacabana Palace Imagem: Alexandre Araújo / UOL

Madonna está hospedada no Copacabana Palace, e o palco do show é em frente. O hotel fica a cerca de 1,2km do Posto 4 da praia.

Fãs da "Rainha do Pop" se aglomeram na porta do hotel. Eles fizeram registros da fachada do local e aguardaram por um aceno da cantora.

No começo da noite, houve uma passagem de som. Muitas pessoas foram para a areia para acompanhar a movimentação da produção do show.