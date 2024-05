Yara: São-paulinos respeitam Abel e sonham com 'reinado' de Zubeldía; veja

A colunista Yara Fantoni foi ao Morumbi para o Choque-Rei e conversou com torcedores são-paulinos sobre os técnicos dos dois times (assista acima).

O que aconteceu

Yara perguntou com quem Zubeldía se parece, e a resposta foi quase unânime: Agostinho Carrara. A semelhança do treinador com o personagem interpretado por Pedro Cardoso viralizou nas redes sociais, mas o meio-campista Modric, do Real Madrid, também foi lembrado.

Seja bem-vindo à 'Grande Família' do São Paulo e vamos para cima. Torcedor

Muitos tricolores já se renderam ao "Zubeldismo". O técnico argentino, mesmo em seu início de seu trabalho, já deixou boa impressão para parte da arquibancada. Ele, que venceu na estreia e empatou por 0 a 0 no clássico, segue invicto, mas já até ouviu o começo de cornetas. "No primeiro jogo ele foi bem, no 4-3-3, mas esse jogo com três zagueiros o time não jogou bem. Empatou dentro de casa, foi bem mais ou menos.

A intensidade do Zubeldía tem tudo para gerar uma identificação grande com o torcedor. Estou otimista. Outro torcedor

Os são-paulinos também demonstraram respeito a Abel Ferreira. A maioria reconheceu que o português do Alviverde é o melhor comandante estrangeiro no Brasil, mas vários ressaltaram que Zubeldía vai "mudar o jogo".

Infelizmente, acho que é o Abel [o melhor técnico estrangeiro no Brasil, mas o Zubeldía vai mudar o jogo. Torcedor são-paulino