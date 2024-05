Vini Jr. entra no top-10 de brasileiros artilheiros da Liga dos Campeões

Vini Jr. foi o grande destaque do empate por 2 a 2 entre Real Madrid e Bayern de Munique no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões, marcando os dois gols do time espanhol.

O que aconteceu

Agora, o atacante totalizou 20 gols na competição europeia. Com isso, ele entrou para o top-10 de artilheiros brasileiros na Champions, igualando Romário e deixando para trás Ronaldinho Gaúcho.

É uma honra para mim, porque de onde saí é muito difícil chegar aqui. Vini Jr.

"Então sempre falo que já sou vencedor por estar aqui, rodeado dos melhores jogadores do mundo e de pessoas do bem", disse na saída do jogo para a TNT.

Pelo Real Madrid, Vini Jr. também subiu de posição e agora é o 24º maior goleador da história do clube, somando 80 gols e ficando atrás apenas de Ronaldo Fenômeno entre os brasileiros.

"Fico feliz, claro, de fazer os gols. Mas mais de bater as metas do Ronaldo, que é um ídolo para mim. Só via na TV e hoje me dá conselhos. Ele é o Fenômeno", completou.

Além de Vini Jr. e Romário, Rodrygo e Hulk também alcançaram a marca de 20 gols na Liga dos Campeões. O grande artilheiro brasileiro na Champions é Neymar, que balançou as redes 43 vezes.

Confira o top-10 dos brasileiros na Champions

1. Neymar - 43 gols

2. Rivaldo - 31 gols

3. Kaká - 30 gols

4. Jardel - 29 gols

5. Élber - 27 gols

6. Gabriel Jesus - 24 gols

7. Adriano - 22 gols

7. Luiz Adriano - 22 gols

7. Roberto Firmino - 22 gols

10. Vinicius Júnior - 20 gols

10. Rodrygo - 20 gols

10. Romário - 20 gols

10. Hulk - 20 gols