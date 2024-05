Vasco anuncia Pedro Martins como novo executivo de futebol

O Vasco anunciou, nesta quarta-feira, Pedro Martins como seu novo executivo de futebol. O profissional, que deixou o Cruzeiro no último mês, chega para substituir Alexandre Mattos, demitido em março.

Pedro Martins estava no Cruzeiro desde janeiro de 2022, quando foi convidado por Ronaldo Fenômeno para liderar o projeto da SAF do clube mineiro.

O executivo também foi gestor do departamento de informação do futebol Athletico-PR, diretor de futebol da Ferroviária e vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Pedro Martins já chega ao Vasco com a missão de contratar um novo treinador, depois da recente demissão de Ramón Díaz, realizada no último domingo.

O executivo participou do encontro com torcedores organizados no CT Moacyr Barbosa, na segunda-feira. O grupo, em tom de cobrança, conversou com Pedro Martins, Lucio Barbosa, CEO da SAF, e atletas do elenco.

O Vasco vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e, pela próxima rodada, visita o Athletico-PR neste domingo, às 16 horas (de Brasília).